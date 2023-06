Football: Kylian Mbappé va quitter le PSG

Ce développement intervient un peu plus d’un an après la prolongation surprise de l’attaquant de 24 ans au PSG, son club depuis 2017. Le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022, courtisé notamment par le Real Madrid, avait prolongé jusqu’en 2024, avec la possibilité pour lui d’activer une option pour une année supplémentaire.

La PSG ne veut pas le laisser partir libre

Le transfert du joueur depuis Monaco, en 2017, avait coûté quelque 180 millions d'euros au PSG, en faisant la deuxième transaction la plus chère de l'histoire du football, derrière le passage de Neymar au PSG. Et les Qataris propriétaires du club parisien préféreraient récupérer une partie de leur mise ne vendant Mbappé cet été plutôt que de le voir partir libre et gratuitement dans un an.