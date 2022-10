«Tremblement de terre» : Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier

Un «tremblement de terre». C'est par cette expression que le journal francilien Le Parisien annonce la volonté de Kylian Mbappé de quitter le PSG, dés le mercato d'hiver, confirmant une information de RMC. La star de l'équipe de France s'estimerait «trahie» par le club, suite à des promesses non tenues concernant son positionnement sur le terrain ainsi que sur le recrutement.

Après d'interminables négociations et alors qu'un départ vers le Real Madrid semblait inéluctable, le prodige français avait finalement décidé de prolonger de trois ans (deux années + une en option) son contrat dans la capitale française, faisant de lui le joueur le mieux payé de la planète et la tête de gondole du projet parisien.

Cinq mois plus tard, le compte n'y est pas pour le natif de Bondy. Le malaise est palpable et se lit également à travers le langage corporel de Mbappé, depuis le début de saison. Souvent agacé et énervé, l'ex-Monégasque semble par moments surjouer, voulant absolument faire la différence seul.