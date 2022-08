«C’est quoi ce bordel Kylie?» : Kylie tancée pour son manque d’hygiène dans son labo

Kylie Jenner a été vivement critiquée par un créateur de cosmétiques, après qu’elle a posté des photos dans les laboratoires de Kylie Cosmetics où elle apparaît sans protection.

La star de téléréalité pensait certainement bien faire. Jeudi, elle a posté sur Instagram une série de clichés pris à Milan, dans un laboratoire qui fabrique des produits de Kylie Cosmetics, marque qu’elle a fondée et qui l’a rendue immensément riche. «Au labo en train de créer de la magie pour vous», a légendé l’Américaine . Le sang d’un certain Kevin James Bennett n’a fait qu’un tour quand il a vu les images. Et pour cause, l’homme est lui-même un fabricant de produits cosmétiques.

«C’est quoi ce bordel Kylie? Je développe des produits cosmétiques et travailler dans des laboratoires fait partie de mon métier. J’ai des cheveux courts et malgré cela je n’ai jamais été autorisé à pénétrer dans le labo sans une charlotte sur la tête, des protections sur mes chaussures, un masque et des gants chirurgicaux», a posté cet homme sur Instagram. Pas calmé pour un sou, il a estimé que «Kylie faisait croire à ses fans qu’elle créait des cosmétiques». «J’aimerais bien savoir quel fabricant ignorant l’a laissée organiser cette séance de photos dans son labo et dans son atelier de fabrication sans suivre les protocoles sanitaires appropriés». Kevin James Bennett a encore conclu: «Ce n’est pas la façon dont nous créons des cosmétiques et cela donne une fausse idée de la manière dont notre industrie fonctionne. Les fabricants crédibles suivent des protocoles sanitaires stricts pour vous protéger».

Kylie Jenner, 24 ans, n’a pas tardé à réagir aux propos de cet homme qui a gagné des Emmy Awards pour son travail de maquillage sur des séries TV. La maman de Stormi a directement commenté le post: «Ces photos n’ont pas été prises dans un atelier de fabrication. Je ne contournerais jamais les protocoles sanitaires et aucune autre célébrité ou propriétaire de marque de produits de beauté ne le ferait non plus. Ce serait totalement inacceptable, j’en conviens». Elle a précisé que les photos avaient été prises «dans un petit espace personnel loin du lieu de fabrication» où elle crée ses propres échantillons. «Personne ne met donc de client en danger. Honte à vous Kevin pour diffuser de fausses informations», s’est encore énervée Kylie.