Kylie décorée par la Grande-Bretagne

Elle ressent de l'humilité et de la fierté d'être récompensée pour un travail qu'elle aime tant. Kylie Minogue portait une robe beige avec des étoiles scintillantes cousues dessus. L'Australienne est entre autres devenue célèbre grâce à des tubes comme «I Should Be So Lucky» dans les années 80.