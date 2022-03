États-Unis - Kylie Jenner a changé le prénom de son fils

Surprise! Presque deux mois après avoir accouché de son deuxième enfant, un garçon, et avoir vécu un post-partum compliqué, Kylie Jenner a décidé de changer le prénom de son nouveau-né. C’est ce que la jeune femme de 24 ans a fait savoir dans une story partagée sur Instagram, le 21 mars 2022.

«Pour votre information, le prénom de notre fils n’est plus Wolf. Nous n’avions pas l’impression que ça lui correspondait. Je voulais partager cette nouvelle parce que je n’arrête pas de voir Wolf partout», a écrit la compagne de Travis Scott. Kylie n’a cependant pas précisé quel était le nouveau nom du petit frère de Stormi.

En plus de cette annonce, celle qui a dépassé le 300 millions d’abonnés sur Instagram a dévoilé une vidéo d’une dizaine de minutes sur YouTube dans laquelle elle retrace toutes les étapes de sa deuxième grossesse. Intitulée «To Our Son» («À notre fils», en français), le court métrage a été vu par plus de 9 millions de personnes en 15 heures. Elle avait posté une vidéo similaire pour Stormi, peu après sa naissance, en 2018.