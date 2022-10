Tendance mode: Kylie Jenner et Julia Fox enflamment le Net en vinyle

Kylie Jenner aime quand ça brille. La jeune maman a fait sensation dans un post Instagram, aimé plus de 7 millions de fois, publié le 15 octobre dernier. On y voit l’influenceuse et femme d’affaires vêtue d’une minirobe en vinyle noire signée Blumarine. Celle qui est aussi une grande adepte du latex, la portait à l’occasion d’une sortie avec son compagnon Travis Scott. Une tenue qui a enflammé sa communauté: «J’adore tellement ce look!!!» «Tu es trop belle», «On dirait Cat Woman», commentent les internautes.