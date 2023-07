Confessions: Kylie Jenner l'admet enfin: «Je me suis fait refaire les seins»

«Je me suis fait refaire les seins avant Stormi... sans penser que j'aurais un enfant à 20 ans».

Cela fait bientôt cinq ans qu'elle mentait éhontément à tout le monde: Kylie Jenner vient enfin de lâcher le morceau. Dans le dernier épisode de l'émission de Hulu consacré au clan Kardashian, la jeune femme de bientôt 26 ans, a admis avoir eu recours à la chirurgie esthétique au niveau de sa poitrine: «Je me suis fait refaire les seins avant Stormi... sans penser que j'aurais un enfant à 20 ans» (NDLR: sa petite fille est née le 1er février 2018 de son amour avec le rappeur Travis Scott).

En janvier 2016 (à gauche) et en septembre 2016 (à droite)

Elle regrette aujourd'hui cette opération et aurait «le cœur brisé si [sa fille] voulait se faire refaire le corps à 19 ans». «Elle est la plus belle chose qui soit. Je veux être la meilleure maman et le meilleur exemple pour elle».