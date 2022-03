interview : Kylie Minogue rêve d'être maman

Avant la sortie de son album, le 2 juillet, la star s’est confiée.

Kylie Minogue. C’est un nom très évocateur: déesse de l’amour, déesse de la beauté, ça fait rêver… Et puis, quand on connaît l’histoire, sa vie amoureuse n’était pas toute rose! Cela me parle.