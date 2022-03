Kylie s'est inspirée de Lady GaGa

C’est dans des costumes martiens signés Jean-Paul Gaultier que Kylie Minogue a débuté sa tournée américaine «For You, For Me Tour».

La star australienne s’y révèle ultrasexy, même si son look est très inspiré de Lady GaGa. Côté cœur, Kylie vibre toujours pour son mannequin, Andres Velencoso. Ce dernier a toutefois nié les rumeurs de mariage: «Je ne vais pas me marier», affirme-t-il au magazine Hello.