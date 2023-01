Californie : Kylie Jenner serait de nouveau célibataire

Parents d’une fille et d’un garçon, Kylie Jenner et Travis Scott resteraient en bons termes.

Triste nouvelle pour les fans de Kylie Jenner, 25 ans, et de Travis Scott, 31 ans. Après une première séparation en 2019, suivie d’une réconciliation un an plus tard, la femme d’affaires et le rappeur, qui ont une fille, Stormi, 4 ans, et un garçon de 1 an , auraient rompu une nouvelle fois.