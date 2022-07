Match houleux à Wimbledon : Kyrgios et Tsitsipas vont devoir payer pour les insultes et leur humeur

Après leur match houleux au tournoi de Wimbledon, l’Australien et le Grec ont été punis par les organisateurs du tournoi anglais.

Nick Kyrgios (à dr.) et Stefanos Tsitsipas ont payé cher leur attitude pendant le match.

Le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Australien Nick Kyrgios ont, chacun, été condamnés par les organisateurs du tournoi du Grand Chelem londonien à une amende après le match du 3e tour houleux les ayant opposés samedi à Wimbledon, remporté par l’Australien en quatre sets dans une ambiance électrique. Tsitsipas (5e mondial), a été condamné à verser une amende de 10 000 dollars pour avoir envoyé volontairement et rageusement une balle dans le public du Court No 1. Kyrgios (40e) a écopé d’une amende de 4 000 dollars pour avoir proféré une obscénité.