Tennis : Kyrgios invoque sa santé mentale pour obtenir un non-lieu dans une affaire d'agression

Son avocat Michael Kukulies-Smith a demandé un report pour permettre une évaluation de la santé mentale de Nick Kyrgios, selon plusieurs médias dont le diffuseur public ABC et le Sydney Morning Herald. M. Kukulies-Smith a déclaré que les problèmes de santé mentale de son client étaient connus et qu'il tenterait d'obtenir un non-lieu à une date ultérieure, selon les médias. La prochaine audience est prévue le 3 février.

«J'avais des pensées suicidaires»

En début d'année, Nick Kyrgios avait affirmé avoir longuement souffert de dépression, et avoir eu des «pensées suicidaires», dans un long message sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo de lui prise en 2019 lors de l'Open d'Australie. «C'était moi il y a trois ans. La plupart des gens pensaient que j'allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie (...). c'était l'une des périodes les plus sombres», avait écrit Kyrgios.