Travaux au Luxembourg : L'A13 fermée entre Esch et Bettembourg

À partir du vendredi 28 octobre, l'Administration des ponts et chaussées procédera à la troisième (et dernière!) phase de travaux de réhabilitation de l'ouvrage d'art «Bowstring Schifflange». Jusqu'à l'été 2023, la circulation sera limitée à deux voies vers Esch et une voie vers Schengen et la vitesse réduite à 70 km/h.