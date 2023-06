Travaux au Luxembourg: L'A3 et l'A7 fermées ce week-end

La circulation sera fermée entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange.

Pour les usagers de la route, les week-ends se suivent et se ressemblent. Pour la troisième fois en presque un mois, l'autoroute A3 sera barrée dans les deux sens de circulation, entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange, de ce vendredi, 21h, à lundi, 4h. Ceci en raison des travaux d'aménagement du Ban de Gasperich. Le trafic sera dévié par les boulevards F. W. Raiffeisen et de Kockelscheuer.