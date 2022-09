Autoroute vers le Luxembourg: «L'A31 bis, un projet déjà complètement dépassé»

Le projet de l'A31 bis, véritable serpent de mer depuis les années 1980, continue de susciter les controverses et de déchaîner les passions. Ce mercredi, à Metz, l'association Intercollectif non à l'autoroute A31 bis tronçon nord (INATN), appuyée par Eliane Romani, chef de file Europe Écologie les Verts à la région Grand Est, a réaffirmé son opposition aux quatre tracés encore en lice pour le contournement ouest de Thionville.

Pour Sophie Delvo, porte-parole de l'association qui se targue aujourd'hui de quelque 1 500 soutiens, «l'A31 bis est un projet déjà complètement dépassé, qui ne permettra pas aux frontaliers de se rendre sur leur lieu de travail de façon sereine, rapide et à moindre coût». Et de lister, selon elle, les nombreux effets dévastateurs du projet: expropriations, destruction de forêts et plus globalement de la biodiversité, «racket» des usagers (ndlr: un péage de 8 euros/jour est évoqué), saturation des axes secondaires sur lesquels se rabattraient les usagers réfractaires au péage, etc.