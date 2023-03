L'A31 bis, un projet XXL qui divise même le Luxembourg

Ainsi, les députées luxembourgeoises déi Lénk Myriam Cecchetti et Nathalie Oberweis s'associent aux parlementaires françaises LFI-NUPES Charlotte Leduc (Metz III) et Martine Etienne (Longwy) pour «un front franco-luxembourgeois contre le développement des projets autoroutiers de part et d'autre de notre frontière commune». Le message est clair: «Ils n'apportent aucune solution de long terme à la saturation des axes de transport sur le territoire transfrontalier et portent en eux (…) de lourdes conséquences pour la qualité de vie».