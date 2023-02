Mobilité: L'A31 bis verra-t-elle le jour?

Avec quelque 75 000 véhicules/jour, l'A31 est souvent saturée le matin, comme le soir. Editpress

Une A31 bis est-elle vraiment nécessaire? La question se pose depuis de nombreuses années et la réponse est loin d'être tranchée alors que la période de concertation touche à sa fin (lire ci-dessous). L'Etat comme la région Grand Est où encore de nombreux maires défendent ce projet, utilisant la congestion actuelle de l'A31 comme argument principal.

Aux heures de pointe, les frontaliers le savent, l'A31 et l'A3 sont particulièrement chargées, avec quelque 75 000 véhicules/jour sur l'axe Metz-Luxembourg. L'A31 est congestionnée près de cinq heures le matin et plus de sept le soir. En septembre dernier, il était déjà compliqué de circuler sur l'A31 de Metz à la frontière, de 5h24 à 10h18 et de 14h54 à 20h12, dans le sens inverse, selon une étude de la Direction interdépartementale des Routes EST (DIR EST). La situation est sensiblement la même sur l'A3, côté luxembourgeois, selon les dernières données disponibles.

Pour des «alternatives réalistes»

L'idéal est d'aller à Luxembourg avant 5h ou après 10h, et d'en revenir avant 15h ou après 20h. Malheureusement, cela concerne une faible partie de travailleurs frontaliers. Une option pour éviter les bouchons, autre que les transports en commun, est de passer par l'A30. Entre 13 000 et 19 600 véhicules/jour ont été enregistrés sur la portion entre Hayange et Mont-Saint-Martin en septembre. Là aussi, le trafic se densifie aux heures de pointe mais sur une durée plus courte (4h-7h et 15h-18 h) sans toutefois atteindre le niveau de congestion de l'A31.

Or de nombreuses associations, ONG, élus s'élèvent contre le projet d'A31 bis. Ils dénoncent «un projet qui porte atteinte à la santé, au climat et à la biodiversité» et défendent des «alternatives réalistes», via le covoiturage, le transport ferroviaire. Le collectif Alternatives 31 regroupant une vingtaine d'associations estime que l'A31 bis sera «le jour de son inauguration dans dix ans, surdimensionnée et obsolète». Certains opposants pointent aussi le coût de ce nouvel axe routier pour l'Etat mais aussi pour les usagers, qui devront passer par la case péage. Pas sûr que de nombreux frontaliers acceptent de payer jusqu'à 176 euros mensuels pour rouler entre Thionville et Luxembourg.

Le projet sera entre les mains de l'État La nouvelle concertation sur le secteur nord de l'A31 bis s'achève ce jeudi. La réunion publique de synthèse a lieu ce mercredi soir à Thionville. Le but est d'éclairer l'État sur le tracé du contournement de Thionville. Il fera un bilan des échanges et précisera les suites données au projet. Le président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch et le maire de Florange sont favorables au tracé F4 avec un tunnel profond entre les échangeurs Sainte-Agathe sur l'A30 et Bétange sur l'A31.