Abarth 500e: L'Abarth passe en électrique et ne voulait pas décevoir ses fans

Un choix guidé uniquement par la recherche de la performance. Olivier François, CEO d’Abarth - et de la maison mère Fiat - a appuyé fortement le message face à la presse. L’Abarth 500e, premier modèle à arborer le nouveau logo Scorpion électrifié, affiche des chronos encore plus agressifs que sa cousine, la 695, biberonnée à l’essence: le 0 à 100 km/h est plié en 7 secondes, et elle gagne 1 seconde sur le 20 à 40 km/h et 1,5 seconde sur le 60 à 100 km/h.

La déclinaison sportive de la Fiat 500 électrique embarque la plus grosse batterie disponible (42 kWh, 154 chevaux) et s’appuie sur la même architecture. Mais pour en arriver à de telles performances, le poids est mieux réparti, le couple amélioré et l’empattement, ainsi que les voies sont plus larges.

Bolide nouvelle génération

Et, question cruciale, la sonorité dans tout ça? Les Abarthistes (ils sont 160 000 membres du club à travers le monde) sont attachés aux rugissements caractéristiques du quatre cylindres turbo, il ne fallait pas les décevoir. Une façon de convaincre a été de les associer à la création du bolide nouvelle génération pour laquelle leur avis a été sollicité. Résultat: la citadine peut être équipée d’un générateur de son, qui reproduit l’ambiance d’un bloc essence et accompagne les accélérations. Un riff de guitare distinctif à l’allumage et au passage du premier 20 km/h se fait aussi entendre.