Au Luxembourg: L'abattage des arbres jugés dangereux «est en cours»

Trente trois. C'est le nombre d'arbres jugés dangereux pour la sécurité routière qui ont été supprimés, sur les 141 identifiés, indique l'Administration des ponts et chaussées. Rappelons que chaque arbre coupé entraîne la plantation d’un nouveau. Pour les 19 autres qui devaient être abattus en 2022, «l’autorisation de l’Administration de la nature et des forêts ne devrait pas tarder», ajoute le porte-parole des Ponts et Chaussées. Un processus que l'ASBL Sécurité routière juge «trop lent».