L'abbaye électrise le réveillon

LUXEMBOURG - CCCP, ce n'est plus le nom russe de feu l'URSS, mais la Cross Cultural Club Party, qui organise, mercredi soir, une grosse soirée de réveillon à l'abbaye de Neumünster.

Avec quatre clubs électros, une salle rock et un after secret à 4h du mat', la «New [Y]ear Fest», comme elle a été baptisée, s'annonce énorme. Une dizaine de groupes et artistes l'animeront, de 21h jusqu'au bout de la première nuit de la nouvelle année.

Les Luxembourgeois d'Eternal Tango, de Hal Flavin et de Vs You s'occuperont de la partie rock de la soirée. Côté électro, sept groupes et DJ, d'Abstract Sound Project à DJ Faust, en passant par Jarco Weiss ou encore Fantome Fesse, seront dans la place.