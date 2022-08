Ana de Armas : L'accent cubain de l'actrice qui incarne Marilyn fait débat

Selon lui donc, l’accent importe peu, c’est la manière de parler qui prime pour «capturer la vraie Marilyn». Et de poursuivre: «Elle a été une muse et une inspiration pour des fans de tous genres, de toutes ethnies et de tous milieux. Son influence ne fera que se poursuivre. Il n’y a donc pas de règles quand il s’agit pour une artiste de savoir comment rendre hommage à Marilyn».