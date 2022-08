Grand Est/Risque d'incendie : L'accès à la plupart des forêts interdit dans le Bas-Rhin, du jamais vu

Face au risque d'incendies, l'accès à la plupart des massifs forestiers du Bas-Rhin est interdit depuis samedi par la préfecture, une première dans ce département de l'Est de la France. «Afin de réduire le risque de départs de feux, la préfète du Bas-Rhin a décidé d'interdire (...) l'accès aux bois et forêts» de 155 communes de ce département, précise un arrêté, la mesure s'appliquant jusqu'au mardi 16 août midi.

Impossible pour les automobilistes, cyclistes ou randonneurs de circuler avec un véhicule ou même à pied sur les pistes forestières, sentiers pédestres ou autres chemins ruraux. Même interdiction pour les chasseurs et les pêcheurs. Les secteurs concernés par l'arrêté concernent notamment l'est du département avec sa partie vosgienne mais également la forêt de Haguenau, plus au nord. Seuls les résidents et les établissements recevant du public dont l'accès nécessite le passage par ces massifs échappent à ces restrictions.