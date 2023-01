Marché immobilier : «L'accès à la propriété est de plus en plus difficile au Luxembourg»

Dans son étude annuelle, le spécialiste de l’immobilier JLL dresse un bilan du marché luxembourgeois en 2022 et livre ses prévisions pour l’année 2023. «L'accès à la propriété est de plus en plus difficile au Luxembourg» a déclaré Robby Cluyssen, Director Residential Agency chez JLL Luxembourg.

La baisse du pouvoir d'achat dédié à l'immobilier a fait chuter le nombre de ventes de 16% au cours des six derniers mois, patissant de la sensible augmentation des taux d'intérêt. «Les investisseurs ont été plus prudents, voire absents du marché, car les taux d’intérêt élevés, l’inflation et un rendement limité (souvent inférieur à 3%) étouffent l’intérêt pour l’investissement en immobilier résidentiel et incitent à la prudence lors de l’acquisition d’un bien» souligne JLL.