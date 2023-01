Informatique : Plusieurs services de Microsoft perturbés par des pannes

Plusieurs services de Microsoft, parmi lesquels l'outil de travail collaboratif Teams ou la messagerie Outlook, étaient indisponibles mercredi matin, à cause de pannes, a indiqué le groupe américain sur Twitter.

«Nous enquêtons sur des problèmes qui touchent plusieurs services Microsoft 365», a écrit l'un des comptes de services de Microsoft sur Twitter à 8h31. Et sur le réseau social, de nombreux utilisateurs à travers le monde se plaignaient de ne pas pouvoir accéder à leurs outils habituels.

«J'ai un devoir à rendre dans une demi-heure sur Teams et les serveurs ne fonctionnent pas en Inde. Veuillez faire quelque chose», a ainsi écrit un utilisateur. Sur le site spécialisé Downdetector, des incidents étaient signalés aux États-Unis et en Europe pour plusieurs autres services appartenant à Microsoft, de la plateforme de jeux Xbox Live au réseau social LinkedIn.

Contacté, le groupe n'avait pas répondu mercredi aux sollicitations de l'AFP. Le géant informatique a annoncé mi-janvier qu'il allait licencier environ 10 000 employés d'ici fin mars (soit un peu moins de 5% de ses effectifs), invoquant la conjoncture économique et les changements de priorités de ses clients, et ébranlant un peu plus un secteur déjà touché par plusieurs grands plans sociaux.