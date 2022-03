Décision en Allemagne : L'accession à la double nationalité facilitée

Le Parlement allemand a décidé jeudi soir de faciliter l'accession à la double nationalité pour les enfants d'étrangers vivant sur son sol, une mesure surtout destinée aux enfants d'immigrés turcs.

À la Chambre basse du Parlement allemand, 463 députés ont voté pour et 111 contre la nouvelle loi que le Parti social-démocrate (SPD) avait posé comme condition de sa participation à une «grande coalition» avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel, après les législatives de l'automne 2013. Jusqu'ici, les enfants d'étrangers nés en Allemagne devaient choisir entre 18 et 23 ans entre la nationalité de leurs parents ou la nationalité allemande. Désormais, les enfants d'étrangers peuvent exiger d'avoir deux passeports s'ils ont vécu au moins huit ans en Allemagne, ou s'ils y sont allés six ans à l'école.