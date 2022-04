Au Luxembourg: «L'accord tripartite est équitable et solidaire»

«Nous vivons, en ce 1er mai, une fête du Travail particulière», affirme d'emblée le ministre LSAP de l'Économie Franz Fayot, dans une vidéo publiée ce samedi, à travers laquelle il défend l'accord tripartite intervenu le mois dernier. Le ministre évoque la pandémie qui n'est pas encore finie, la guerre en Ukraine… Celle-ci «provoque une hausse supplémentaire des prix de l'énergie et des pénuries dans beaucoup de secteurs», explique le ministre. Elle «inquiète beaucoup les entreprises et les salariés».

Une situation critique dans laquelle «il appartient au ministre de l'Économie de préserver l'emploi», martèle Franz Fayot, qui rappelle les aides aux entreprises et le régime du chômage partiel, qui ont aidé les entreprises au plus fort de la pandémie. «Et aujourd'hui, pour contrer les effets de la guerre, nous avons trouvé un accord tripartite équitable», estime le socialiste. Cet accord «permet à la fois de stabiliser l'économie en soutenant les entreprises et de compenser la perte du pouvoir d'achat pour les personnes qui en ont le plus besoin».

«Planifier l'avenir»

Cet accord, que l'OGBL a refusé de signer, ajuste le mécanisme d'indexation des salaires pour deux ans, «sans en remettre en cause le principe», selon Franz Fayot. Ce qui «donne une prévisibilité aux entreprises sur les deux prochaines années et leur permet de planifier l'avenir et de continuer à réaliser des investissements», ajoute le ministre. «Il donne en même temps aux salariés la garantie qu'ils conserveront leur emploi». De plus, l'accord «surcompense la perte du pouvoir d'achat qui résulte de la hausse des prix de l'énergie pour les gens les moins aisés. Il s'agit d'un accord équitable et solidaire».