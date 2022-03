Vente aux enchères : L'acquéreur du diamant Pink Star a fait faux bond

L'acheteur de la pierre précieuse de 59,60 carats à Genève n'a pas honoré son paiement, a-t-on appris mardi, auprès de la maison d'enchères Sotheby's.

Ce diamant rose vif et monté en bague avait été adjugé pour un prix record de 83 millions de dollars (60,3 millions d'euros), commission comprise. En fait, l'acquéreur, le diamantaire new-yorkais Isaac Wolf, a «fait défaut», a indiqué Sotheby's, qui du coup a été obligé de racheter la pierre, car un accord de garantie avait été signé avant la vente par le vendeur. Aucune indication n'a été donnée quant à l'identité du vendeur. Désormais, ce «diamant extraordinaire figure dans l'inventaire de Sotheby's, avec une estimation de 72 millions de dollars (52,3 millions d'euros)», ce qui correspond au prix du marteau, au moment de la vente.

Sotheby's indique également qu'il se «réserve tous les droits et recours envers l'acheteur défaillant». Le Pink Star a été découvert en 1999 dans une mine de diamant africaine par la compagnie De Beers. Sotheby's détient cependant toujours, même après le raté de Pink Star, le record du diamant et bijou vendu aux enchères le plus cher au monde. Il s'agit du Graff Pink, un diamant rose de 24,78 carats adjugé 46 millions de dollars (33,4 millions d'euros) à Genève, en novembre 2010.