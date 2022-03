Justice en Italie : L'acquittement d'Amanda Knox annulé

La Cour de cassation italienne a annoncé ce mardi qu'elle cassait le jugement rendu en octobre 2012 qui acquittait l'étudiante américaine et son ex-copain du meurtre de sa colocataire.

Le nouveau procès pour le meurtre de la jeune Meredith Kercher aura lieu à Florence, a décidé la Cour de cassation en acceptant ce mardi le recours du parquet de Pérouse contre l'acquittement en octobre 2011 d'Amanda Knox et de l'Italien Raffaele Sollecito. Amanda Knox et Raffaele Sollecito, condamnés en première instance à 26 et 25 ans de prison, ont été acquittés en octobre après quatre ans d'incarcération dans la ville universitaire d'Ombrie (centre).