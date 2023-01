Célébrité: L'acteur de «Stranger Things» Noah Schnapp fait son coming out

Noah Schnapp a révélé à ses abonnés, et au monde entier, qu’il était homosexuel en publiant une vidéo sur TikTok jeudi. «Quand j’ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j’étais gay après l'avoir caché pendant 18 ans et que tout ce qu’ils ont dit c’est: «On sait», a écrit l’acteur qui s’est récemment embrouillé avec Doja Cat.

En légende de sa vidéo, celui qui s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Will dans la série «Stranger Things», qui a dépassé le milliard d’heures visionnées, a ajouté qu’il ressemblait plus à son personnage qu’il ne le pensait. Dans la fiction, Will semble en effet gay et amoureux de son meilleur ami, Mike.