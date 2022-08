Repose en paix : L'acteur luxembourgeois Jean-François Wolff est décédé

Le monde du cinéma et du théâtre luxembourgeois est sous le choc, ce mardi. On a appris le décès de l'acteur Jean-François Wolff, à seulement 59 ans. Figure de la scène grand-ducale, Jean-François Wolff, un luxembourgo-français né à Bruxelles en 1963, avait d'abord suivi des études d'ingénieur en Belgique avant de basculer dans les arts.

Andy Bausch, autre monstre sacré du cinéma luxembourgeois, le repère, et en fait un membre de son légendaire «Club des chômeurs» (2003). La carrière de Jean-François se poursuit ensuite entre cinéma et théâtre, les deux arts donnant un écho à sa gouaille et à sa verve hors du commun. On le voit notamment dans «JCVD», avec Jean-Claude Van Damme, «Les Gars», d'Adolf El Assal ou encore «Boule et Bill», avec Franck Dubosc et Marina Foïs.