L'acteur Matthew Perry a été inhumé en présence des acteurs de «Friends»

«Une famille»

Sa mère, son père - l'acteur John Bennett Perry - et son beau-père étaient également présents selon les médias. Les causes de la mort de l'acteur ne sont toujours pas connues. Matthew Perry luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l'alcool. Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur et aucun indice ne laisse présager qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel.