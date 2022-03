Carnet noir : L'acteur oscarisé William Hurt est mort à 71 ans

L'acteur américain William Hurt, connu pour ses rôles dans des films aussi populaires que «The Big Chill» (Les copains d'abord) et oscarisé pour «Le Baiser de la femme araignée» est mort dimanche à l'âge de 71 ans

«C’est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire», selon un communiqué de son fils Will publié par plusieurs médias. «Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles», selon ce communiqué.