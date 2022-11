Justice en France : L'acteur Sofiane Bennacer mis en examen pour viols et violences sur d'ex-compagnes

Dans le cadre d'une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne qui dénonçait des faits de viol, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté, a indiqué Mme Roux-Morizot. L'acteur a été mis sous contrôle judiciaire, a poursuivi la procureure, précisant que son parquet avait initialement requis son placement en détention provisoire. Son contrôle judiciaire lui interdit de se rendre à Paris et dans la région parisienne, à Strasbourg ainsi qu'à Mulhouse.

Selon la magistrate, il lui est également interdit de rencontrer les plaignantes et les témoins, parmi lesquels Mme Bruni-Tedeschi, entendue comme témoin dans le dossier. Selon Le Parisien, elle serait la compagne de l'acteur. Les faits allégués se seraient produits «entre 2018 et 2019» à Mulhouse, Strasbourg et Paris, et les victimes présumées évoluent «dans le monde du théâtre», selon Edwige Roux-Morizot.