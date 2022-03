L'action Dexia dévisse

Le sort de Dexia était au cœur des discussions lundi après-midi à Bruxelles. L'action du groupe plongeait de près de 20% à la Bourse de Paris un peu avant 15h.

Les actionnaires de Dexia et les représentants des autorités belges se sont réunis pour discuter de l'avenir, incertain, du groupe bancaire franco-belge. Des représentants des gouvernements régionaux flamand, wallon et bruxellois et du gouvernement fédéral belge participaient notamment à cette réunion