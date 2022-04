Au Luxembourg : L'Action hiver est prolongée jusqu'à mardi

LUXEMBOURG – Alors que l'action d'hébergement des sans-abris devait se terminer, elle a été prolongée ce samedi en raison des conditions météorologiques.

Officiellement, c'est le printemps, mais il fait froid comme en hiver et de la neige est même tombée dans la nuit de vendredi à samedi sur une partie du Luxembourg. Et il va continuer à faire froid, avec des températures attendues entre -4 et -2°C dimanche matin et lundi matin, selon MeteoLux. Difficile, dans ces conditions, d'interrompre comme prévu l'Action hiver.