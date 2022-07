Bourse de Francfort : L'action VW dévisse après le départ surprise du patron

À 9h05 le titre reculait de 2,80% à 130,40 euros, étant la lanterne rouge d'un Dax en repli de 0,30%. Le bouillant patron quittera ses fonctions fin août, après quatre années mouvementées à la tête de VW, engagé dans une profonde mutation stratégique vers l'électrique et le numérique. Ce départ a été décidé «d'un commun accord» lors d'une réunion du conseil de surveillance de Volkswagen, selon un communiqué publié vendredi, après la Bourse.

Le titre Volkswagen a perdu près d'un tiers de sa valeur depuis janvier. Malgré des bénéfices et des flux de trésorerie solides, les investisseurs semblent douter que VW puisse mener avec succès son virage vers l'électrique et les nouveaux services de mobilité connectés. Herbert Diess était de fait sur la sellette depuis des mois au sein du géant aux douze marques en proie à des tensions récurrentes avec les puissants représentants du personnel et les autres figures de l'exécutif du groupe engagé dans un profond virage stratégique.