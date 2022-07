Alerte au Guatemala : L'activité du Volcan de Fuego augmente et inquiète

Le Volcan de Fuego, situé à quelque 35 kilomètres de la capitale du Guatemala, connaît une augmentation de son activité éruptive, a informé dimanche l'Institut de volcanologie du pays (Insivumeh). Les relevés instrumentaux ont détecté deux à cinq explosions par heure, et des éboulements modérés et forts, a indiqué l'Institut. Selon l'Insivumeh, «un rideau de cendres s'élève (dans les airs) et le vent le disperse à des distances entre 10 et 15 kilomètres vers l'ouest et le sud-ouest», affectant neuf communautés vivant sur le flanc du volcan.