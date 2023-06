Au Luxembourg: L'activité immobilière s'effondre, les loyers explosent

Entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, l'activité sur les marchés immobiliers et fonciers s'est littéralement effondrée, selon des données publiées ce mardi par l'Observatoire de l'habitat. Une forte baisse sur tous les segments du marché. Les ventes d'appartements en construction ont ainsi reculé de 72,5% sur un an, celles d'appartements existants ont baissé de 41,5%. Du côté des maisons, ce n'est pas mieux, avec un recul de 42,9%, les ventes de terrains à bâtir reculant elles de 41,4%.

Les prix baissent

Conséquence de cet effondrement: les prix baissent, selon l'Observatoire de l'habitat, qui confirme les tendances déjà perçues par les professionnels . Ainsi, l'indice des prix de vente de logements a baissé de 1,5% sur un an, au premier trimestre. Avec une chute plus marquée pour les maisons existantes (-4,3%) que pour les appartements en construction (-0,4%) ou les appartements existants (+0,4%).

À l'opposé, les loyers des appartements ont eux nettement augmenté, entre janvier et mars. Ainsi, par rapport aux trois mois précédents, ils ont grimpé de 2,6%. Sur un an, la hausse est de 11,1%. Soit une hausse «très nettement supérieure à celle des prix à la consommation», qui est elle de +4,2%. L'Observatoire de l'habitat précise qu'il s'agit des loyers demandés pour de nouvelles locations. L'augmentation des loyers en cours de bail est «beaucoup plus mesurée», s'établissant à 1,7% sur un an.