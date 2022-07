Relation compliquée: L'actrice Amanda Bynes annules ses fiançailles pour… sauver son couple

L’Américaine Amanda Bynes, qui a été récemment libérée de sa tutelle, n’est plus fiancée à Paul Michael avec qui elle vit une histoire d’amour compliquée depuis 2020. Selon ET, l’actrice de 36 ans, star de plusieurs séries entre 1996 et 2006, dont «Ce que j’aime chez toi» et «The Amanda Show», et son chéri ont annulé secrètement tous les préparatifs de leur mariage, annoncé dès les premières semaines de leur relation.