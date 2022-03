Campagne choc : L'actrice Debby Ryan a vécu une relation toxique

La comédienne de 21 ans est le visage de «Don't Look Away», campagne qui dénonce la violence faite aux femmes. Elle-même a été maltraitée par un homme avec lequel elle travaillait.

La star de la série «Jessie» (également chanteuse) a expliqué à Teen Vogue qu'un homme, qui n'était pas son petit ami, l'avait harcelée pendant plusieurs semaines. Il s'est même déplacé à l’autre bout des États-Unis pour interrompre une rencontre avec ses fans. «Je ne lui avais pas parlé depuis un mois, je lui avais dit de sortir de ma vie. Il a jeté un téléphone sur moi, il criait et frappait le mur», a-t-elle déclaré. C'est pour cela qu'elle a accepté de participer à la campagne «Don't Look Away», qui dénonce la violence faite aux femmes aux États-Unis.

Cette personne, dont elle n'a pas voulu mentionner le nom, s'en est également pris physiquement à elle. En hurlant, il lui a dit qu'il était désolé et qu'il l’aimait. «Ensuite, il m'a prise par la taille, m'a emmenée dans une salle de bains et a fermé la porte à clé», a-t-elle confié. Heureusement, la jeune actrice a trouvé de l'aide auprès de ses amis pour mettre un terme à cette relation toxique, juste à temps. Debby Ryan se considère chanceuse. Un peu plus et cet homme aurait pu lui faire beaucoup plus de mal.