États-Unis : L'actrice et mannequin Charlbi Dean est morte à 32 ans

L'actrice et mannequin sud-africain Charlbi Dean, personnage du film «Sans filtre», Palme d'or à Cannes cette année, est morte lundi à New York à l'âge de 32 ans.

Charlbi Dean Kriek est décédée à l'âge de 32 ans. AFP

«C'est épouvantable», a répondu à l'AFP par courriel une représentante de l'actrice en ajoutant «confirmer les informations de TMZ», le média américain de référence sur les célébrités.

D'après ce site et le média Deadline, Charlbi Dean est décédée «de manière soudaine» lundi dans un hôpital de New York. Aucune information n'était disponible sur les causes de son décès, notamment sur une éventuelle maladie contre laquelle elle aurait lutté.

Dans le film «Sans filtre» («Triangle of Sadness» en anglais) du Suédois Ruben Östlund, Charlbi Dean incarne Yaya, top model et influenceuse, obsédée par son image et sa carrière, qui se voit offrir une croisière de luxe avec son petit ami lui aussi mannequin.

Cinq ans après «The Square», Ruben Östlund avait raflé en mai une deuxième Palme d'or au 75e Festival de Cannes avec cette satire jouissive des super-riches et du luxe, jugé comme le film le plus divertissant de la compétition cannoise.

D'après la presse spécialisée, Charlbi Dean Kriek est née le 5 février 1990 au Cap, en Afrique du Sud, et avait débuté le mannequinat à l'âge de six ans, puis une carrière sur les écrans à partir de 20 ans avec deux premiers films sud-africains: «Spud» en 2010 et la suite «Spud 2» en 2013, avec John Cleese notamment. On l'a vue également en 2017 dans un film d'horreur américain, «Don't Sleep», et, l'année suivante dans «Interview avec Dieu» («An Interview with God»).