L'actrice luxembourgeoise Hana Sofia Lopes fait la une de «CNN»

C'est une belle histoire qui est arrivée à l'actrice luxembourgeoise d'origine Portugaise, Hana Sofia Lopes (32 ans). Alors qu'elle se rendait au festival de films francophones Cinémania, à Montréal (Canada), la jeune femme a vécu une mésaventure suivie d'une rencontre bienvenue. Hana Sofia Lopes a en effet tout d'abord perdu ses bagages à l'aéroport de New York, qui contenaient notamment sa robe de soirée, ses affaires de rechange et son matériel de maquillage.

Après plusieurs jours passés sur place à espérer que ses valises lui seraient rendues, elle a fini par prendre l'avion pour le Canada, plutôt dépitée. À l'aéroport de Montréal, elle a une nouvelle fois expliqué – sans s'emporter – que ses bagages avaient été égarés. «Je suis ici pour tourner un film, et demain, il y a une réception avec le Premier ministre du Luxembourg, qui est mon pays d'origine, a soupiré Hana Sofia Lopes. Je n'ai même pas de maquillage à mettre sur mon visage. Je n'ai rien».

Une jeune employée de l'aéroport s'est alors approchée de l'actrice luxembourgeoise. Azalia Claudine Becerril Angulo lui a expliqué qu'elle était maquilleuse professionnelle et qu'elle pouvait l'aider. Elle a proposé à Hana Sofia de la maquiller gratuitement à son hôtel. «J'ai senti dans la façon dont elle parlait et dans la façon dont elle se comportait qu'elle était vraiment, vraiment honnête», a déclaré Hana Sofia à propos d'Azalia. Les deux jeunes femmes ont sympathisé et échangé leurs numéros.