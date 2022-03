Etats-Unis – L'actrice porno attaque Trump en diffamation

États-Unis : L'actrice porno attaque Trump en diffamation

Stormy Daniels jette de l'huile sur le feu dans son litige avec le président américain, qu'elle assigne en justice pour diffamation.

L'assignation pour diffamation déposée lundi par Michael Avenatti, l'avocat de Stormy Daniels, au tribunal fédéral de New York, ajoute ainsi un nouveau volet à l'histoire de plus en plus complexe entre le locataire de la Maison Blanche et cette ex-maîtresse présumée.