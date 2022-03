L'actrice Teri Hatcher invite dans son garage

L'actrice a organisé

un marché aux puces.

L'événement avec la star de la télé était juste accessible sur invitation. Chaque spectateur devait en plus payer 50 dollars pour pouvoir entrer et se promener entre les jouets de la fille de Teri, Emerson, des vêtements jamais portés et des bottes signées par sa collègue Eva Longoria.