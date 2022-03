Débat au Luxembourg : «L'administration a collaboré pas le pays»

LUXEMBOURG - Le rapport Artuso a levé le voile sur la collaboration de l'administration sous l'occupation allemande. Le sujet a fait beaucoup réagir les lecteurs de «L'essentiel».

La publication du rapport Artuso a été le sujet le plus commenté cette semaine sur «L'essentiel».

Pour Vindulux , «refuser que le Luxembourg fasse des excuses, c’est grave, c'est nier notre comportement passé, c’est nier l’histoire». Il est rejoint par l'internaute Logique qui souligne qu'«il est normal de présenter ses excuses». Pour Alain , «personne aujourd'hui n'est responsable mais pour que le temps fasse son travail alors il faut bien regarder en face son passé et le gouvernement actuel a mandat pour le faire au nom du Luxembourg».

L’inévitable «concurrence des souffrances»

Certains internautes ne comprennent pas la nécessité d'excuses officielles. ArgentFacile est l'un d'eux. «Je n'ai pas à m'excuser, encore moins me rendre coupable au nom d'autres assassins, point final», explique-t-il. Ce à quoi QIfacile lui répond: «Vous n'avez pas à vous excuser, et personne ne vous le demande d'ailleurs! C'est à l’État de le faire, la personnalité de l’État est, elle, intemporelle. L’État ne s'étant jamais officiellement excusé». Peter se demande «pourquoi est-ce que le gouvernement actuel doit présenter des excuses pour des faits qui se sont passés il y a 70 ans et pour lesquels ils ne sont aucunement responsables?». KropeMisch demande pour sa part à ce «qu'on laisse le passé derrière nous».