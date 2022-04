Football : «L'ado au smartphone» ne veut pas rencontrer Ronaldo

La star portugaise a invité un jeune fan autiste à le rencontrer après avoir frappé son téléphone le week-end dernier. Profondément choqué, l’intéressé a décliné.

Lorsque Cristiano Ronaldo a acté son retour à Manchester United, l’été dernier, il imaginait vivre une toute autre expérience. Entre des résultats collectifs décevants - actuellement 7es, les Red Devils sont mal embarqués pour se qualifier en Ligue des champions, des performances individuelles en dents de scie et une relation contrariée avec son entraîneur Ralf Rangnick, le quintuple Ballon d’Or accumule les frustrations cette saison. Un nouvel élément est venu alimenter la mauvaise spirale, le week-end dernier.

En déplacement à Goodison Park pour affronter Everton, Manchester United a encore déçu, battu 1-0. Remonté, «CR7» a dégoupillé sur le chemin menant aux vestiaires: alors qu’un jeune supporter de l’équipe locale le filmait en train de boiter à la sortie du terrain, il a violemment jeté au sol le téléphone avant de filer.

Dans la foulée, la police de Merseyside a ouvert une enquête, tandis que la star portugaise s’est fendu d’un message d’excuse sur Instagram: «Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et de sportivité.»

Fin de l’histoire? Absolument pas car la victime, un certain Jake Harding âgé de 14 ans et atteint d’autisme, a purement et simplement décliné la proposition. Interrogée par Sky News, sa mère, Sarah Kelly, a confirmé qu’un représentant de Ronaldo les avait bel et bien contactés pour organiser une rencontre entre le joueur et le jeune Jake au «Théâtre des Rêves», mais cette invitation a été balayée d’un revers de main.

Sarah Kelly ne s’est pas montrée tendre envers l’ancienne gloire du Real Madrid: «S’il était sincère, je pense qu’il aurait dû se retourner au moment de l’incident, prendre le téléphone de Jake et lui dire: «Je suis désolé». Ce qui m’a le plus fait rire, c’est qu’il parle de «sportivité». Quand on est capable de faire ça à un garçon de 14 ans, ce n'est pas du tout de la sportivité.» Également contactée par le Liverpool Echo, elle a ajouté: «Jake ne veut pas aller à United et il ne veut pas voir Ronaldo.»

Selon elle, son fils serait encore sérieusement marqué. «Jake ne peut pas digérer les choses de la même façon qu’une personne non handicapée le ferait, indique-t-elle. Il aimerait revenir à Goodison Park, mais il ne voudrait pas s’asseoir au même endroit où cela s’est produit, car il en garde de mauvais souvenirs».

En attendant d’être interrogés par la police dans le cadre de l’enquête, Sarah Kelly et Jake Harding ont été choyés par leur club de cœur. En plus de leur envoyer un maillot signé par Richarlison et Jordan Pickford, Everton s’est proposé de leur offrir des places dès qu’ils souhaiteraient revenir au stade.

Cristiano Ronaldo, lui, n’est pas au bout de ses peines.