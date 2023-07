Au Luxembourg: L'adolescente de 13 ans sur le point de sortir de la prison de Schrassig

Projet de reconstruction d'un centre pour mineurs

Quoi qu'il en soit, l'Okaju et l'Ombudsman ont effectué une visite ce lundi à Schrassig et constaté «l’absence de modalités d’hébergement et d’encadrement spécifiques et conformes aux droits de l’enfant». Rappelons que l'ado a blessé, samedi soir, une autre mineure à Diekirch, à l’aide d’une bouteille de bière cassée. Par manque de place, elle n'a pas pu être accueillie au centre socioéducatif de Dreiborn.