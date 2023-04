Russie : L'ado séparée de son père à cause d'un dessin sur l’Ukraine a été confiée à sa mère 

Une fille russe séparée de son père après avoir fait un dessin en soutien à l’Ukraine a été confiée à sa mère qu’elle n’avait pas vue depuis des années, nouvel épisode d’une histoire emblématique de la répression en Russie. Dénoncée par son école après avoir dessiné des missiles volant vers une famille ukrainienne, Maria Moskaliova, âgée de treize ans et surnommée Macha, avait été retirée à son père, qui l’élevait seul, et placée dans un foyer, en mars.

Le père, Alexeï Moskaliov, a depuis été condamné à deux ans de prison et placé en détention. Une audience doit avoir lieu jeudi à Efremov, à 300 km au sud de Moscou, pour décider de restreindre ou non ses droits parentaux. Mercredi soir, à la veille de cette audience cruciale, les autorités ont soudain annoncé que la mère, Olga Sitchikhina, qui n’avait pas vu Macha depuis plusieurs années, était de retour et avait récupéré l’enfant.