Après son arrestation : L'ado Texan à l'horloge bricolée change d'école

L'adolescent musulman devenu une star sur Internet, après avoir fabriqué un appareil que la police avait pris pour une bombe factice, va changer d'école.

Cette méprise du proviseur de l'école et de la police avait créé un vaste mouvement de sympathie pour le jeune homme, que le président Barack Obama a même invité à la Maison-Blanche. Ahmed Mohamed et ses deux frère et sœur vont être retirés de leur école, a indiqué leur père, Mohamed Alhassan Mohamed, au Dallas Morning News mardi. «Ces enfants ne seront pas heureux ici», a-t-il dit.

«Cela a déchiré la famille»

La notoriété soudaine du jeune Ahmed a un peu chamboulé sa famille. L'inventeur en herbe ne dort plus bien et n'a plus d'appétit, a encore déploré son père: «Cela a déchiré la famille et nous sommes tous un peu perdus». Beaucoup d'écoles ont proposé de l'accueillir, mais son père ne veut pas presser sa décision. La famille va dans un premier temps s'envoler pour New York, mercredi, où elle va rencontrer des dignitaires en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.