En Iran: L'adolescente Armita Garawand en état de «mort cérébrale»

Agée de 16 ans et originaire d'une région kurde, l'adolescente est hospitalisée à l'hôpital Fajr de Téhéran depuis le 1er octobre après s'être évanouie dans le métro de la capitale. Les circonstances de ce malaise sont controversées. Les autorités ont affirmé que l'adolescente avait été victime d'une «chute de tension» et nié toute «altercation verbale ou physique» entre elle «et des passagers ou des cadres du métro».

Cette affaire est intervenue un peu plus d'un an après le décès en détention, le 16 septembre 2022, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires strictes imposées aux femmes en Iran. Cette mort avait déclenché un vaste mouvement de contestation dans le pays qui a fait plusieurs centaines de morts, dont des forces de l'ordre, et provoqué l'arrestation de milliers de personnes.